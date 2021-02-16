В социальных сетях жителей Нидерландов появились видео с уходящими под воду людьми и предупреждающими об опасности тегами. Однако это не портит атмосферы всеобщего праздника.

В социальных сетях жителей Нидерландов появились видео с уходящими под воду людьми и предупреждающими об опасности тегами. Однако это не портит атмосферы всеобщего праздника.

Катание на коньках по каналам — давняя народная забава голландцев. Однако в последние годы зимы были мягкие, и жители Амстердама были лишены традиционного зимнего праздника. Сейчас, когда Европу накрыл циклон под названием Beast from The East (Чудовище с Востока), амстердамцы вспомнили о своих традициях.

На видео, опубликованном на сайте газеты The Guardian, видно, как мужчина в одних плавках разгоняется на коньках и случайно выкатывается на тонкий лед. Он тут же уходит под воду, однако ему быстро помогают выбраться. Мужчина отвешивает зрителям театральный поклон и едет дальше. Пользователи соцсетей сопровождают видео тегом "ijs niet overal goed", что означает "лед не везде одинаково крепок".

Британская газета также отмечает, что катание на коньках в купальниках или почти без одежды даже безопаснее, чем в толстых пуховиках и штанах — меньше вероятность уйти под воду. Прошедшие воскресенье было первыми за последние три года, когда жители Амстердама смогли выйти на открытый лед.