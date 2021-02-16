Отключить по щелчку. Идею Германии перекрыть СП-2 в угоду США назвали выдумкой

Ранее западные СМИ сообщили о том, что ФРГ планирует разработать механизм, который бы убедил США отказаться от санкций «Северному потоку — 2».

Германия надеется убедить США отказаться от санкций против «Северного потока — 2», передает газета The Financial Times. Казалось бы, эта новость должна вселить надежду в российские, и не только, компании, которые с самого начала строительства газопровода неоднократно испытывали на себе ограничения американцев.

Однако все не так просто. За великодушным жестом ФРГ кроется отчаянная попытка лавировать между двумя государствами. По сообщению Financial Times, новая администрация США во главе с Джо Байденом хочет наладить отношения с Берлином и видит в последнем своего важнейшего союзника.

В этой связи немецкие власти рассматривают возможность применения механизма, который позволил бы им самостоятельно перекрыть «Северный поток — 2». К такому шагу ФРГ может прибегнуть в том случае, если РФ, например, окажет давление на Украину и произвольно сократит поставки через ее газотранспортную систему.

«Как только "Северный поток — 2" будет завершен, у нас будет возможность остановить подачу газа, когда мы сочтем это необходимым. Таким образом мы можем получить совершенно иную возможность оказывать влияние на Россию», — заявил депутат от Христианско-демократического союза Андреас Ник.

На такую риторику ФРГ во многом вынуждают политические высказывания, периодически звучащие от заокеанских коллег. Например, в конце декабря экс-министр обороны США Роберт Гейтс потребовал «призвать к ответу» Германию за попытку променять интересы Польши и Украины на выгоду от использования СП-2.

С другой стороны, немцы не готовы к автоматизму, за который так ратуют США. Об этом, в том числе, заявлял и глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст:

«Я приветствую то, что США при президенте Байдене сейчас проявляют больше готовности к диалогу. И все же остановка "Северного потока — 2" не подлежит переговорам, как и "механизм отключения", который увязывал бы поставки газа в ЕС со снабжением Украины».

В Берлине опасаются, что в конечном итоге ФРГ придут к сильной зависимости от Украины по части газоснабжения, передает немецкая Handelsblatt со ссылкой на собственные источники. Также в стране допустили, что газовый конфликт может спровоцировать не Москва, а сам Киев.

Кроме того, после официального введения СП-2 в эксплуатацию, отозвать назад разрешение будет практически невозможно. Оператор проекта Nord Stream 2 AG в этом случае и вовсе может потребовать от правительства ФРГ возместить ущерб за приостановку поставок, подчеркнула Handelsblatt.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков усомнился в том, что Германия всерьез планирует разработать механизм отключения СП-2. По словам эксперта, подобная практика рискует быстро споткнуться об антимонопольное законодательство Евросоюза.

«Пока все это заявления со стороны СМИ. И о чем идут переговоры между Германией и США, непонятно. Но я думаю, что это какие-то выдумки иностранной прессы. Такая версия одна пошла, и все ее обсуждают. По нынешним законам ЕС они не имеют права это делать. Антимонопольное законодательство запрещает такие волюнтаристские поползновения», — не сомневается Юшков.

Единственное, что Берлин и Вашингтон могут обсуждать в настоящее время — это применение будущих санкций. По словам Юшкова, ФРГ пытается исключить из новых американских ограничений американцев три запрета — на ввод в эксплуатацию, непосредственную реализацию СП-2 и его обслуживание.

«Старые санкции уже отменить не удастся, потому что они были введены федеральном законом. Представить, что Конгресс и Сенат США пропустят закон, снимающий с России санкции, это фантастика. А вот новые запреты означают, что сама Германия пострадает. Здесь либо свои законы соблюдать и нарушать американские санкции, либо не соблюдать, но тогда Германия окажется не суверенной страной», — объяснил аналитик.

Также Юшков напомнил, что строящийся трубопровод планируется заполнить именно тем газом, который в данный момент транспортируется через Украину. В этой связи обвинять Россию в уменьшении транзита — значит, обесценивать саму задумку СП-2.

«Невозможно сейчас указывать подобные пункты — на каком основании? Бессмысленно строить СП-2, если тебя обязывают качать газ через Украину. Если так, то тогда трубы СП-2 окажутся пустыми. Десятилетиями говорить о свободном рынке, и тут по политическим мотивам перекрывать трубопровод», — возмутился Юшков.

В первой половине февраля поставки российского газа через Украину в среднем составили около 119,1 миллиона кубометров в сутки. В декабре показатель суточной прокачки составлял 182,63 миллиона кубометров.

За полтора месяца 2021 года российская компания «Газпром» резко увеличила поставки в страны дальнего зарубежья. Сообщается, что за этот период экспорт вырос на 36,5%, до 27,5 млрд куб. м газа. Среди крупных потребителей больше всего увеличила закупки Италия — на 112,7%.