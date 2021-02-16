Кедми оценил шансы США переиграть Россию в шахматной игре с ракетами

Между Россией и США нет ядерного паритета, так как у американцев нет ничего подобного российским гиперзвуковым системам.

Между Россией и США нет ядерного паритета, так как у американцев нет ничего подобного российским гиперзвуковым системам. Об этом в эфире телеканала ITON-TV заявил военный эксперт и политолог из Израиля Яков Кедми, который сравнил российско-американское противостояние в ядерной сфере с шахматной игрой.

Каждая страна, которая размещает на своей территории американское ядерное оружие, заявил Кедми, добровольно обрекает себя на уничтожение в случае войны между Россией и НАТО.

Отдельные страны, такие как Чехия, это понимают, и отказываются ставить у себя американские вооружения. Но есть и такие страны, например, Румыния и Польша, которые в расчете на финансовую или политическую выгоду сами просят США разместить у них военные базы и ядерное оружие.

«Если будет опасное положение, вместе с этими ракетами исчезнет половина Румынии прежде, чем одна из них поднимется в воздух. Хотите – пожалуйста. Польша хочет? Хорошо. Каждое место, каждая страна, которая размещает на своей территории ракетные базы, ставит себя под угрозу уничтожения. Не ответного, упреждающего и встречного удара – уничтожения. Хотите? Пожалуйста. Кого в России будет беспокоить, если исчезнет пол-Румынии?», — заявил Кедми.

Если сравнить текущую стратегическую ситуацию с шахматной партией, продолжил израильский эксперт, у Америки в этой игре очень мало шансов на победу.

По словам Кедми, если сравнить ядерные ракеты с шахматными фигурами, то у Штатов просто нет фигур, равных российскому гиперзвуковому оружию. Российское превосходство над США в этой области является настолько очевидным, что о паритете и речи не идет.

«Сегодня ситуация такая же, как в шахматах. На каждый ход есть ответ. А Россия играет в них лучше американцев. Что поделать? Всегда было так. Они хотят переиграть Россию в шахматной игре с ракетами? Пусть попробуют. Традиционно в России лучше играют в шахматы во всех смыслах. А игрушки сегодня другие», — добавил Яков Кедми.

К тому же, по его словам, если в шахматах все фигуры стандартные, то в нынешней игре между РФ и США фигуры производятся на оружейных заводах, и российские фигуры гораздо лучше американских.

Напомним, ранее Яков Кедми предостерег Североатлантический Альянс от провокаций в российском воздушном пространстве, напомнив, что любой самолет НАТО, нарушивший российские границы, в том числе и в небе над Крымом, будет немедленно сбит силами ВКС РФ или средствами ПВО.