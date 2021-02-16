Барецкий хочет похоронить всех звезд шоу-бизнеса на одном кладбище

Шоумен Стас Барецкий заявил о намерении внести на рассмотрение в Госдуму оригинальную инициативу. По его мнению, в столице необходимо создать кладбище для российских артистов.

Шоумен Стас Барецкий заявил о намерении внести на рассмотрение в Госдуму оригинальную инициативу. По его мнению, в столице необходимо создать кладбище для российских артистов.

Артисты российской шоу-индустрии нуждаются в отдельном кладбище в Мытищах, уверен владелец агентства ритуальных услуг и шоумен Стас Барецкий. Как сообщил его пиар-агент Вадим Горжанкин, телезвезда готовится внести соответствующее предложение на рассмотрение в Госдуму.

"Если государство в сложное для страны время не имеет возможности поддержать шоу-бизнес в пандемию, то пусть хотя бы достойно похоронит его", — заявил Горжанкин.

По мнению Барецкого, кладбище для артистов позволит сократить случаи вандализма, а отдельная территория захоронения позволит избежать проведения странных ритуалов. Кроме того, Барецкий предложил установить в зоне кладбища танцпол, чтобы создать возможность для проводов звезд шоу-бизнеса в последний путь под музыку.