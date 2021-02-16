Квартиру родителей Зеленского угрожали взорвать

Житель Кривого Рога позвонил родителям президента Украины и пообещал взорвать их квартиру, полиция незамедлительно приступила к поиску подозреваемого.

Житель Кривого Рога позвонил родителям президента Украины и пообещал взорвать их квартиру, полиция незамедлительно приступила к поиску подозреваемого.

Сотрудники полиции установили, что владельцам жилья и их соседям ничего не угрожает. Через несколько часов был задержан 59-летний пенсионер, который и совершил звонок родителям Зеленского.

Как сообщает управление полиции Кривого Рога, мужчина был найден в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения, у него изъяли телефон и сим-карту, с которой был совершен звонок. Горе-террорист пожаловался, что его пенсия составляет всего 2 тысячи гривен (5 200 рублей), и что он не планировал никакого преступления, просто хотел привлечь внимание президента.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан", по которой предусмотрено лишение свободы на срок до шести лет.

Мать Владимира Зеленского — пенсионерка Римма Владимировна. Отец — преподаватель технических наук в вузе Александр Семенович.