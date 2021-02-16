Великобритания вернет награды уволенным из армии геям

До 2000 года гомосексуалов увольняли из ВС и лишали наград, если становилось известно об их ориентации.

Британские военнослужащие, которых уволили из армии и лишили регалий из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации, получат обратно свои награды, сообщило издание The CNN.

В британских Вооруженных силах до 2000 года могли служить исключительно гетеросексуальные граждане. Тех,чья нетрадиционная ориентация была раскрыта, увольняли с последующим лишением заслуженных наград.

Сейчас власти Великобритании признали такие меры «исторической ошибкой».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал в Twitter, что люди, служащие в британских ВС заслуживают уважения вне зависимости от ориентации.

«Те, кто служат в наших Вооруженных силах, заслуживают всяческого признания за свою службу. Было очень несправедливо, что некоторым участникам было отказано в этом просто из-за их сексуальной ориентации. Я очень рад тому факту, что теперь мы можем исправить эту историческую ошибку», — написал Джонсон.

Министерство обороны Королевства также выразило готовность исправить ситуацию и принять меры для защиты чести военных. Министр обороны Аннабель Голди сообщила, что ветераны, уволенные со службы и родственники погибших военных, чьи права были ущемлены, могут подать заявление на возврат орденов за службу.

Решение о защите и возврате регалий было принято в 2019 году. Тогда ветеран Джо Усалис, который прошел Фолклендскую войну 1982 года, добился справедливости и получил отобранные у него медали. В 1993 году моряка уволили из ВС «за поведение, несовместимое с флотским порядком и дисциплиной» из-за чего ветерана лишили награды «За долгую безупречную службу».