Президент Литвы заявил о необходимости поддерживать диалог с Россией
Литве нужно сохранить диалог с Россией, считает президент республики Гитанас Науседа.
Во взаимоотношениях государств есть вопросы, требующие разрешения. Глава государства сделал соответствующее заявление в эфире местного телеканала.
"Даже в таких условиях, как сейчас, диалог с Россией необходимо продолжать", — пояснил он.
Президент также поделился подробностями вручения верительной грамоты российским послом. Встреча длилась 45 минут. Разговор выдался интересным. Глава государства редко отводит беседе с послом столько времени, рассказал Гитанас Науседа.
Ранее российское посольство в Литве выступило за оздоровление взаимоотношений Москвы и Вильнюса. Необходимо продвигать связи государств в культурной, научно-образовательной и других сферах, заявили в дипведомстве.