The New York Times: Американцев губит их собственное высокомерие

США с нуля создали мировой рынок хакерских услуг, однако в итоге стали уязвимы для киберпреступников со всего мира.

США с нуля создали мировой рынок хакерских услуг, однако в итоге стали уязвимы для киберпреступников со всего мира.

Газета The New York Times опубликовала материал о работе американских служб кибербезопасности. Издание считает, что некие противники страны используют высокомерие и неосмотрительность американцев, и за счет этого постоянно вторгаются во внутренние сети государства.

Автор приводит историю Дэвида Эвендена, бывшего аналитика АНБ, которого за большие деньги сманили с государственной службы в Эмираты. Эвенден отслеживал ячейки террористов и других врагов Америки, однако в какой-то момент ему приказали взломать государственные системы Катара — союзника США в Персидском заливе. Далее он взломал и личную почту Мишель Обамы, и только тогда понял, что фактически стал кибернаемником, а многие его коллеги, вступая в частные компании, делают точно так же.

Из истории Эвендена NYT делает вывод о высокомерии американских служб кибербезопасности: они создали этот рынок, научили весь мир взламывать чужие секреты и сами могут взломать все, что угодно. Но на сотню хакеров, активно ломающих другие страны, едва ли найдется хотя бы один аналитик, который бы следил, чтобы никто не взломал почту президента. И так и происходит: зачастую о хакерских атаках президенту докладывают даже не сами американские службы, а такие же наемники, которые могут случайно обнаружить следы присутствия взломщиков в сетях. И этим высокомерием, чувством собственной исключительности и неприкосновенности, как раз активно пользуются враги Америки.

Возможно, американцам следует вспомнить столь ненавидимого сейчас многими Рональда Рейгана. Когда-то именно он запустил известную операцию "Стрелок" и научил американских безопасников бдительности, поскольку их также могут подслушивать. Сейчас Америке необходим еще один такой урок.