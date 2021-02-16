Германия не изменила своей позиции по "Северному потоку — 2"

Министр энергетики и экономики Германии Петер Альтмайер, попросил не задавать много вопросов о газопроводе "Северный поток — 2".

Министр энергетики и экономики Германии Петер Альтмайер, попросил не задавать много вопросов о газопроводе "Северный поток — 2".

Петер Альтмайер сказал, что не изменил свою позицию в отношении "СП-2". Об этом политик сообщил, выступая в Российско-германской внешнеторговой палате

"Поставки газа требуют долгосрочных безопасности и надежности", — заявил Альтмайер.

Министр отметил, что Германия и Россия могут начать сотрудничество по водороду, который планируют закупать у Москвы. В завершение политик выразил уверенность, что курс на "озеленение" экономики Евросоюза позитивно повлияет и на российскую экономику.