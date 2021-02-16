Баку примет глав МИД Турции и Грузии

Министры иностранных дел Турции и Грузии Мевлют Чавушоглу и Давид Залкалиани посетят Азербайджан 19 февраля. Об этом говорится в сообщении азербайджанского МИД.

Министры иностранных дел Турции и Грузии Мевлют Чавушоглу и Давид Залкалиани посетят Азербайджан 19 февраля. Об этом говорится в сообщении азербайджанского МИД.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проведет с коллегами из Турции и Грузии трехстороннюю встречу в Баку. Переговоры глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции состоятся в девятый раз. Последняя встреча министров в таком формате прошла в декабре 2019 года в Тбилиси.

Мевлют Чавушоглу в последний раз был в Азербайджане 8 ноября 2020 года. Тогда он встречался с президентом республики Ильхамом Алиевым и главой МИД Джейхуном Барамовым. Темой обсуждения был армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе.