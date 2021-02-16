Леонков напомнил Киеву предупреждение Путина: Донбасс в обиду не дадут

Военный эксперт осудил Петра Порошенко за очевидное высказывание.

Российские СМИ сообщили, что экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил о необходимости вернуть бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линию соприкосновения в Донбассе. Также он потребовал разрешить снайперам открывать огонь на поражение.

В беседе в информационным изданием Nation News редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков объяснил, что позиции украинских солдат позволяют выйти на линию соприкосновения уже в течение получаса. В этом спектакле Порошенко играет роль «капитана очевидности», считает эксперт.

По его мнению, перемирие со стороны Украины все это время никто не соблюдал. Движение войск к линии соприкосновения было замечено и поделено как ствольной артиллерией вместе с комплексами ПВО, так и тяжелой техникой.

«Первые выдвижения ВСУ к территории ДНР и ЛНР были во время войны в Карабахе, Украина думала, что, если Россия не вмешается в Нагорном Карабахе, ВСУ пойдут на Донбасс. Позиции украинских военных позволяют в течении получаса выйти на линию соприкосновения и вести активные боевые действия», — отметил Леонков.

Если же Киев решится на новые боевые действия, то ему необходимо помнить предупреждение президента России Владимира Путина: Донбасс в обиду не дадут, ведь там находятся граждане РФ.

Справка ПС

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами стали более 13 тысяч человек.

С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие, но стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях. Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».