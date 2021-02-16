Ведущий Осташко пожалел страны, использующие геев как политический инструмент

Ведущий программы "Время покажет" Руслан Осташко обсудил со зрителями и гостями ток-шоу меморандум США о защите ЛГБТ.

Ведущий программы "Время покажет" Руслан Осташко обсудил со зрителями и гостями ток-шоу меморандум США о защите ЛГБТ.

Ранее президент США Джо Байден подписал меморандум о защите ЛГБТ-сообщества и продвижении интересов меньшинств по всему миру. В ходе эфира журналист Роман Газенко заявил, что считает агрессивным меньшинством тех жителей Запада, кто продвигает идеи ЛГБТ. По его словам, эти люди захватывают власть не только через идеологию, но и устраивают репрессии.

"Если ты против, то получишь по полной программе", — высказался Газенко.

Его поддержал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк. По его мнению, манипуляции с темами ЛГБТ являются способом вмешательства во внутренние дела суверенных стран.

"А когда эти санкции коснутся Саудовской Аравии? Да никогда", — подметил Данюк.

Ведущий Руслан Осташко тоже высказался на тему ЛГБТ. По его словам, ему жаль те государства, где сообщество ЛГБТ и остальные меньшинства становятся обычным политическим инструментом.

"Жаль те страны, которые ради политики и технологий вынуждены использовать геев", — заключил руководитель издания PolitRussia.

Ранее Осташко высказался о президенте Украины Владимире Зеленском, заявив, что он родился нормальным человеком, но политиком стал "так себе".