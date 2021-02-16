Юшков объяснил, почему Украина не сможет отказаться от электроэнергии из РФ

Политические амбиции Киева вряд ли устоят перед экономическими причинами.

Глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в ходе форума «Украина 30. Платежки» сообщил, что страна пока не готова отказаться от закупок электроэнергии у России. Главная причина – высокие риски сорвать планы по обеспечению теплом населения в зимний период.

«Тот импорт, который идет сейчас [из России] в сегодняшней ситуации, когда мы имеем 13 неожиданно сломанных энергоблоков теплоэлектростанций и когда мы имеем фактически нулевой склад угля на большинстве теплоэлектростанций, говорить, что тот импорт, который сейчас идет в энергосистему, он лишний и ненужный с точки зрения физической балансировки энергосистемы, некорректно», — заявил Кудрицкий.

Дефицит энергомощностей на Украине перестанет представлять угрозу к концу марта 2021 года, полагает глава «Укрэнерго». Страна отремонтирует все энергоблоки теплоэлектростанций, получит уголь, увеличит выработку на возобновляемых источниках энергии и закончит ремонт на энергоблоках АЭС.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с изданием Baltnews обратил внимание, что Киев едва ли сможет полностью отказаться от российской электроэнергии в будущем. Экономические причины перевесят политические амбиции руководства страны.

«С одной стороны, Киеву хочется политически набрать очков, продолжая антироссийскую риторику о том, что Россия – "агрессор", и что с врагом торговать нельзя. Но, с другой стороны, хочется и заработать, потому что предложение со стороны России и Белоруссии – самое выгодное», — подчеркнул Юшков.

Эксперт добавил, что Украина не будет вводить запрет на импорт в отопительный сезон, когда потребление электроэнергии в стране остается на высоком уровне. Но когда у Киева появится возможность сократить закупки, он воспользуется этим шансом.