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16:56   16 Февраля 2021
Ближнее зарубежье

Юшков объяснил, почему Украина не сможет отказаться от электроэнергии из РФ

Юшков объяснил, почему Украина не сможет отказаться от электроэнергии из РФ

Глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в ходе форума «Украина 30. Платежки» сообщил, что страна пока не готова отказаться от закупок электроэнергии у России. Главная причина – высокие риски сорвать планы по обеспечению теплом населения в зимний период.

«Тот импорт, который идет сейчас [из России] в сегодняшней ситуации, когда мы имеем 13 неожиданно сломанных энергоблоков теплоэлектростанций и когда мы имеем фактически нулевой склад угля на большинстве теплоэлектростанций, говорить, что тот импорт, который сейчас идет в энергосистему, он лишний и ненужный с точки зрения физической балансировки энергосистемы, некорректно», — заявил Кудрицкий.

Дефицит энергомощностей на Украине перестанет представлять угрозу к концу марта 2021 года, полагает глава «Укрэнерго». Страна отремонтирует все энергоблоки теплоэлектростанций, получит уголь, увеличит выработку на возобновляемых источниках энергии и закончит ремонт на энергоблоках АЭС.

Юшков объяснил, почему Украина не сможет отказаться от электроэнергии из РФ

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с изданием Baltnews обратил внимание, что Киев едва ли сможет полностью отказаться от российской электроэнергии в будущем. Экономические причины перевесят политические амбиции руководства страны.

«С одной стороны, Киеву хочется политически набрать очков, продолжая антироссийскую риторику о том, что Россия – "агрессор", и что с врагом торговать нельзя. Но, с другой стороны, хочется и заработать, потому что предложение со стороны России и Белоруссии – самое выгодное», — подчеркнул Юшков.

Эксперт добавил, что Украина не будет вводить запрет на импорт в отопительный сезон, когда потребление электроэнергии в стране остается на высоком уровне. Но когда у Киева появится возможность сократить закупки, он воспользуется этим шансом.

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#россия #украина #электроэнергия

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