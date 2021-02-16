Курс биткоина вновь побил исторический рекорд

Стоимость самой популярной в мире криптовалюты — биткоина преодолела знаковое значение, обновив предыдущий ценовой рекорд.

Стоимость самой популярной в мире криптовалюты — биткоина преодолела знаковое значение, обновив предыдущий ценовой рекорд.

Теперь цена за один биткоин превысила 50 тысяч долларов. В течение последних суток криптовалютные биржи зарегистрировали подорожание электронной валюты на 5%.

Стоит отметить, что капитализация биткоина превысила 928 млрд долларов. С начала месяца его цена увеличилась в полтора раза.