Правительство РФ выделит дополнительные 25,4 млрд рублей для больниц

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство России выделит более 25,4 млрд рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На финансовую поддержку могут рассчитывать региональные больницы и поликлиники, которые работают по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Дополнительное финансирование поможет медучреждениям справиться с нагрузкой из-за коронавируса и оказывать пациентам своевременную и должную помощь, отметили в пресс-службе правительства.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства.