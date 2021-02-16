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16:39   16 Февраля 2021
Политика

Правительство РФ выделит дополнительные 25,4 млрд рублей для больниц

Правительство РФ выделит дополнительные 25,4 млрд рублей для больниц

Правительство России выделит более 25,4 млрд рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На финансовую поддержку могут рассчитывать региональные больницы и поликлиники, которые работают по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Дополнительное финансирование поможет медучреждениям справиться с нагрузкой из-за коронавируса и оказывать пациентам своевременную и должную помощь, отметили в пресс-службе правительства.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства.

 

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#финансирование #больницы #поликлиники #резервный фонд правительства

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