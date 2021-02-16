Остановить достройку «Северного потока – 2» практически невозможно, но радоваться рано, так как США планируют использовать российский газ в качестве политического оружия против Москвы.

Остановить достройку «Северного потока – 2» практически невозможно, но радоваться рано, так как США планируют использовать российский газ в качестве политического оружия против Москвы.

Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» рассказал немецкий политолог Александр Рар.

По имеющимся у Германии сведеньям, подчеркнул Рар, американцы готовы махнуть рукой на завершение строительства газопровода, которому так пытался помешать предшественник Джо Байдена на посту президента США. 46-й американский президент стремится восстановить отношения с Евросоюзом и Германией после того, как в этих отношениях при Дональде Трампе наблюдалось охлаждение.

Байден, по словам политолога, стремится снова «завоевать» Европу, в положительном смысле этого слова, и поэтому он не будет препятствовать завершению проекта.

Однако еще рано поднимать бокалы с шампанским, потому, что американцы намерены продолжать оказывать влияние на энергобезопасность Европы, просто теперь они будут использовать для этого российский газ.

«А Украина – это тоже фактор, потому что теперь в Украину будут вкладывать американские деньги, политическая воля Америки будет где-то укреплять (президента Украины Владимира) Зеленского», — добавил Александр Рар.

По его словам, Вашингтон хочет, чтобы Евросоюз, и особенно Берлин, перекрывал поток газа из РФ в Европу в том случае, если «Россия начнет обижать Украину». Но для немцев это плохая новость, добавил Александр Рар, потому что Германии это все не по душе и там этого не хотят.

В заключение немецкий политолог добавил, что сам скептически относится к возможностям США и Украины использовать «Северный поток – 2» как инструмент политического давления на Россию.

«Я в это не верю», – заявил он.

Украина, по словам Александра Рара, не может давить на Россию, так как сама от нее зависит, получая в свой бюджет 2 миллиарда долларов за транзит российского газа.