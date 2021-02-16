Глава «Руспродсоюза» оценил возможность роста цен на колбасу в России

По его словам, такой сценарий для страны маловероятен из-за индивидуальных особенностей производителей.

Во вторник, 16 февраля, российские СМИ сообщили, что цены на колбасную продукцию в стране могут вырасти из-за повышения стоимости мяса. Поставщики мяса курицы и свинины причинами подорожания назвали птичий грипп и снижение поголовья. Переработчики мяса обратились к торговым сетям с просьбой повысить закупочные цены на готовую мясную продукцию.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков заявил, что небольшой рост цен для отдельных участников рынка возможен, но подгонять всех под одну гребенку не стоит.

«Мы пока не видим необходимости в поднятии цен на колбасу и сосиски. Рынок по мясопереработке очень специфичный. Сейчас производители больше всего борются за долю на рынке, нежели испытывают необходимость изменения цен. Хотя некоторые птицефабрики "слегли" и не поставляют продукцию. Сокращение определенного предложения вызывает дефицит на рынке, который компенсируется небольшим повышением цен. Но быстро менять цены для всех не стоит», — объяснил эксперт.

По словам Вострикова, игроков на рынке мясопереработки очень много, поэтому каждое предприятие обязано «переломить» эту проблему с учетом собственных возможностей. Большинство участников рынка имеют возможности и ресурсы для того, чтобы отказаться от повышения цен, заверил спикер. К тому же ситуацию могут спасти скидки в магазинах.

«Когда мы заходим в магазин и становимся покупателями мы видим, что везде очень много скидок. Сейчас покупатели практически не берут продукты, которые лежат без скидочного желтого ценника. Даже среди любимых производителей человек имеет возможность выбрать товар по скидке, а эти скидки иногда достигают 50%», — подытожил Востриков.

Запрос на повышение цен крайне удивил российские власти, которые отметили полную обеспеченность внутреннего рынка основными видами мяса. В Минсельхозе заявили, что расходы животноводов на корм снизят таможенно-тарифные меры регулирования в отношении зерна.