Суд не стал потакать Навальному в затягивании дела по иску Пригожина

Люблинский районный суд Москвы продолжает рассматривать дело по иску бизнесмена Евгения Пригожина к блогеру Алексею Навальному. Защита ответчика пытается затянуть процесс.

Люблинский районный суд Москвы продолжает рассматривать дело по иску бизнесмена Евгения Пригожина к блогеру Алексею Навальному. Защита ответчика пытается затянуть процесс.

Стремление помешать судебному делопроизводству отмечает пресс-служба компании "Конкорд". В ходе прений представитель ответчика запросил большое количество документации о делах, которые рассматривались около 40 лет назад. Защита блогера Алексея Навального осведомлена, что местонахождение данных материалов неизвестно. Таким образом, запрос должен был дать им возможность затянуть процесс.

"Суд отказал ответчику в истребовании указанных документов, так как они не являются необходимыми для разрешения спора", — отмечает пресс-служба "Конкорда".

Вопросы по делам советского периода, решение по которым принималось в несуществующей на данный момент стране, не может каким-либо образом влиять на актуальные иски.

Пресс-служба "Конкорда" рассчитывает, что суд примет правильное решение по делу о защите чести и достоинства предпринимателя.

"Следующее заседание по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданному Евгением Викторовичем Пригожиным к Алексею Навальному, состоится 5 марта", — сообщается на странице пресс-службы.

Добавим, петербургский бизнесмен Евгений Пригожин подал иск против блогера Алексея Навального и его сторонника Владимира Милова о защите деловой репутации, чести и достоинства. Решение о повторном возврате иска было отменено Московским городским судом.