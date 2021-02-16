Лавров прокомментировал опасения США из-за российской вакцины «Спутник V»

Россия никогда не "дружила" с другими государствами "против кого-то", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Россия никогда не "дружила" с другими государствами "против кого-то", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, представители новой администрации Соединенных Штатов призывали людей с подозрением относиться к российской вакцине против коронавируса "Спутник V". США считают, что это геополитический замысел Кремля и надо быть осторожней с ним, чтобы не попасть в зависимость от РФ, добавил министр.

"Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами — это печально! Мы никогда ни с кем не дружим против кого бы то ни было", — подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД России призвал не путать Евросоюз с Европой. По его словам, Россия никуда не уходит из Европы, так как там у Москвы много друзей и единомышленников.