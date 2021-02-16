Индийские обезьяны похитили и убили новорожденного

Обезьяны в Индии забрались в дом через крышу и украли двоих младенцев. Дикие животные смогли убить одного из них.

Обезьяны в Индии забрались в дом через крышу и украли двоих младенцев. Дикие животные смогли убить одного из них.

Полицейские начали разбираться в трагедии, произошедшей в индийском городе Танджавур. Об этом пишут местные СМИ. Обезьяны проникли в жилой дом в то время, когда мать детей отошла в уборную. Отец семейства был на работе.

Новорожденных оставили на несколько минут, но этого хватило для зверского похищения. Приматы схватили близнецов, одного из них мама успела вырвать из лап животных.

Труп восьмидневной девочки обнаружили в канаве с водой. Для этого организовали спецоперацию. Теперь стражи порядка прочесывают леса, чтобы найти животных-убийц. Возможно, обезьяы болели бешенством.