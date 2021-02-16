Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией из-за COVID-19

Попасть в Британию самолетом будет невозможно до 16 марта включительно.

Попасть в Британию самолетом будет невозможно до 16 марта включительно.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно.

"Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23:59 16 марта 2021 года", — заявили представители оперштаба

Приостановка была введена в силу 22 декабря 2020 года после сообщений о появлении нового штамма коронавирусной инфекции. Первоначально мораторий вводился на одну неделю, но ухудшение ситуации не позволило его снять. Ранее телеканал "360" сообщал, что эта мутация признана более заразной и смертельной.