15:56 16 Февраля 2021Общество
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией из-за COVID-19
Попасть в Британию самолетом будет невозможно до 16 марта включительно.
Попасть в Британию самолетом будет невозможно до 16 марта включительно.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно.
"Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23:59 16 марта 2021 года", — заявили представители оперштаба
Приостановка была введена в силу 22 декабря 2020 года после сообщений о появлении нового штамма коронавирусной инфекции. Первоначально мораторий вводился на одну неделю, но ухудшение ситуации не позволило его снять. Ранее телеканал "360" сообщал, что эта мутация признана более заразной и смертельной.