COVID-19 подкосил "прибалтийского тигра": Эстония сокращает расходы на армию

Правительство Эстонии планирует сократить расходы на армию и оборону, поскольку коронавирус ударил по бюджету страны.

Правительство Эстонии планирует сократить расходы на армию и оборону, поскольку коронавирус ударил по бюджету страны.

На протяжении длительного времени Эстонию считали одной из наиболее "передовых" постсоветских республик. Пропагандисты рассказывали о достижениях "прибалтийского тигра" — высоких зарплатах, экономическом росте и других.

Теперь же власти заявляют о нехватке средств, в связи с чем Таллину придется отказаться от самого "святого" — модернизации вооруженных сил. В Минобороны Эстонии заявили, что план развития ВС страны из-за COVID-19 и вызванных им бюджетных ограничений рискует остаться лишь на бумаге.

Ранее командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем отмечал, что республике необходимо нарастить оборонные расходы для противостояния России.