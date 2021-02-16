Кража как «уголовный проступок». Верховный суд предложил сделать УК гуманнее

ВС второй раз внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке. У предложения есть плюсы и минусы.

Верховный суд (ВС) второй раз внес в Госдуму законопроект о введении в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы термина «уголовный проступок».

Согласно документу, понятие обозначает «совершенное лицом впервые преступление небольшой тяжести», за которое Уголовным кодексом не предусмотрено лишение свободы. Всего к уголовным проступкам предлагается отнести 112 составов преступлений, из которых 53 — экономические.

На ряд преступлений небольшой или средней тяжести поправка не распространяется. В исключениях, например, статья 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), 116 («Побои»), 151 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»), 171 («Незаконное предпринимательство») УК РФ.

Также предложение не относится к преступлениям против военной службы, злоупотреблениям в сфере государственных и муниципальных закупок и заведомо ложных сообщениях о террористическом акте, иначе говоря — к «телефонному терроризму».

Цель законопроекта

Самое интересное оказалось в пояснительной записке. Внесение «уголовного проступка» в УК станет мерой по гуманизации уголовного законодательства, рассчитывает Верховный суд и аргументирует предложение любопытной статистикой.

«В 2018 году за преступления небольшой тяжести осуждено 334 712 лиц (51% от общего количества осужденных), из них 217 367 лиц, или 65%, не имели неснятых и непогашенных судимостей. В 2019 году за преступления небольшой тяжести осуждены 305 011 лиц (51% осужденных), из них 186 497 лиц, или 61%, не имели неснятых и непогашенных судимостей», — указано в записке.

Помимо общих гуманных целей, ВС желает защитить российский бизнес от необоснованных уголовных репрессий. Уголовным проступком предлагается называть преступления небольшой и средней тяжести в сфере предпринимательской или экономической деятельности, но без применения насилия или угроз его применения.

Примечательно, что по замыслу авторов документа, проступком можно считать 7 составов преступлений небольшой тяжести, посягающих на собственность — в том числе кражу и мошенничество без квалифицирующих признаков. В 2019 году за эти преступления осудили более 44 тысяч человек, утверждает Верховный суд.

Но есть вторая сторона медали. Любая гуманизация УК означает, что гуманные приговоры будут выносить и тем людям, к которым неплохо было бы применить всю строгость закона, отмечает юрист Глеб Подъяблонский.

«Как промежуточная мера предложение хорошее. Тут вопрос, как ее будут применять. Чтобы гражданин, укравший булочку, не получал полноценную судимость со сроком, а человек, укравший из бюджета 20 миллиардов — "отступился, он больше не будет". Надо смотреть применение на практике», — пояснил юрист в комментарии «Политике Сегодня».

Вторая попытка

В конце 2018 года ВС уже вносил в Думу похожий законопроект. Предлагалось отнести к уголовным проступкам нарушение неприкосновенности жилища и авторских прав, вандализм, клевету и продажу алкоголя несовершеннолетним. Но правительство не устроило такое предложение.

После критики кабмина Верховный суд написал новый закон, представленный в октябре 2020 года. Там предлагалось считать уголовным проступком первую кражу в небольшом размере, растрату небольших сумм, мелкое мошенничество, причинение небольшого ущерба и неосторожное уничтожение чужого имущества.

Владимир Путин в декабре 2019 года на заседании Совета по правам человека пообещал «придать соответствующую динамику» законопроекту об уголовном проступке. Он заявлял, что необходимо добиться того, чтобы шлейф судимости не тянулся за человеком всю жизнь. Конечно, если речь идет о преступлении, не представляющем большой общественной опасности.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект, предусматривающий уголовную ответственность до 5 лет лишения свободы для физических лиц, злостно уклоняющихся от выполнения требований к иностранным агентам.