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15:39   16 Февраля 2021
Происшествия

На западе Москвы частично обрушилось здание

На западе Москвы частично обрушилось здание

Очевидцы происшествия сообщили об обрушения здания на западе столицы.

Часть стены здания рухнула в районе трубного завода "Филит" на улице Барклая в Москве. По предварительным данным, людям пришлось самостоятельно эвакуироваться из здания. Информации о пострадавших и жертвах не поступало.

На место обрушения направили скорую помощь, сотрудников правоохранительных органов и спасателей. Причины инцидента предстоит установить компетентным ведомствам.

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