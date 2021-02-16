15:39 16 Февраля 2021Происшествия
На западе Москвы частично обрушилось здание
Очевидцы происшествия сообщили об обрушения здания на западе столицы.
Очевидцы происшествия сообщили об обрушения здания на западе столицы.
Часть стены здания рухнула в районе трубного завода "Филит" на улице Барклая в Москве. По предварительным данным, людям пришлось самостоятельно эвакуироваться из здания. Информации о пострадавших и жертвах не поступало.
На место обрушения направили скорую помощь, сотрудников правоохранительных органов и спасателей. Причины инцидента предстоит установить компетентным ведомствам.