Юристы Пригожина о решении суда по иску к Шевченко: открывает простор для злоупотреблений

Юридическая служба компании "Конкорд" вынесла оценку решению суда по иску бизнесмена Евгения Пригожина в отношении журналиста Максима Шевченко.

Юридическая служба компании "Конкорд" вынесла оценку решению суда по иску бизнесмена Евгения Пригожина в отношении журналиста Максима Шевченко.

Пресс-служба "Конкорда" в социальной сети "ВКонтакте" опубликовала комментарий юристов касательно решения Савеловского районного суда Москвы по делу о взыскании с Шевченко компенсации за моральный вред, нанесенный Пригожину.

"Сегодня Савеловский районный суд отказал Евгению Викторовичу Пригожину во взыскании морального вреда с Максима Шевченко по двум искам, очевидно поддержав позицию ответчика в том, что он ничего не утверждал и выражения, ставшие поводом для иска, не носят оскорбительный характер, а также не признав утверждения ответчика порочащими и не соответствующими действительности", — сообщили в юридической службе.

Специалисты также отметили некоторые подробности судебного процесса, например, Шевченко отказался от факта, что все сказанное им про предпринимателя является правдой. Журналист продолжал настаивать на том, что высказывал только свое мнение, ничего не утверждал и вообще имеет право на ошибку.

"Принятое судом решение является, по нашему мнению, необоснованным, открывает простор для злоупотреблений и идет вразрез с политикой государства на ужесточение ответственности за оскорбления и клевету", — цитирует юристов пресс-служба "Конкорда".

К тому же к рассмотрению среди материалов дела представили и заключение эксперта с обоснованием оскорбительного характера высказываний Шевченко. При этом были и ссылки на ведущие словари.

"Теперь же, по решению суда, можно безнаказанно унижать этими фразами любого человека, включая общественных и политических деятелей, и у журналистов есть право писать ложь, ссылаясь на то, что они не юристы и не могут оценить Уголовный кодекс. Судом был открыт "ящик Пандоры"", — заявили юристы.

В юридической службе отметили, что со своей стороны они выполнили главную задачу, наполнив дело всеми требующимися доказательствами. Кроме того, специалисты выразили уверенность, что решение Савеловского районного суда в Мосгорсуде могут найти незаконным и необоснованным, как это уже произошло с отменой двух незаконных определений Черемушкинского районного суда Москвы.

Решение Савеловского суда также прокомментировал и сам истец. Пригожин рассказал, что приветствует любое решение суда.