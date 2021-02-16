Проект в Госдуму об отмене наказания за незаконные митинги оказался с нарушениями

Проект закона об отмене наказания за нарушения на митингах внесен без соблюдения необходимых условий. Об этом заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников.

Проект закона об отмене наказания за нарушения на митингах внесен без соблюдения необходимых условий. Об этом заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников.

С нарушениями внесли проект закона депутата-единоросса Андрея Барышева. Постановления, которые предусматривают изменения в Кодексе об административных правонарушениях, должны вноситься в Госдуму с отзывом кабмина.

"Мы не можем слона засунуть в игольное ушко. Любой законопроект считается внесенным при соблюдении ряда условий. Если эти условия не соблюдены, следовательно, это законопроектом назвать, к сожалению, мы не можем", - сказал глава комитета.

В таком случае комитет может вернуть предлагаемый проект авторам.