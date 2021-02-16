Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:21   16 Февраля 2021
Политика

Проект в Госдуму об отмене наказания за незаконные митинги оказался с нарушениями

Проект в Госдуму об отмене наказания за незаконные митинги оказался с нарушениями

Проект закона об отмене наказания за нарушения на митингах внесен без соблюдения необходимых условий. Об этом заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников.

С нарушениями внесли проект закона депутата-единоросса Андрея Барышева. Постановления, которые предусматривают изменения в Кодексе об административных правонарушениях, должны вноситься в Госдуму с отзывом кабмина.

"Мы не можем слона засунуть в игольное ушко. Любой законопроект считается внесенным при соблюдении ряда условий. Если эти условия не соблюдены, следовательно, это законопроектом назвать, к сожалению, мы не можем", - сказал глава комитета.

В таком случае комитет может вернуть предлагаемый проект авторам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #госдума #законопроект

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров