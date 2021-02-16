Более половины американцев поддержали создание третьей политической партии

Из-за этого Республиканская партия может расколоться.

Республиканцы и демократы должны быть осторожней, ведь согласному новому опросу компании Gallup, 62% избирателей пришли к выводу, что две «партии настолько плохо представляют американский народ, что необходима третья», а 33% опрошенных и вовсе заявили, что представители не выполняют и часть своей работы. Особенно выделились республиканцы — рекордных 63% за новую третью силу в политике США.

Большинство республиканцев требуют, чтобы партия стала более консервативной

Возможность существования третьей партии делит лагерь консерваторов на ярых сторонников бывшего президента США Дональда Трампа и тех, кто предпочел бы, чтобы лицом республиканского движения стоял кто-то иной. По данным исследования, 68% сторонников хотят, чтобы Трамп оставался лидером партии, а остальные относятся относятся к Трампу с большим неприятием.

По этому поводу можно вспомнить сообщения американских СМИ в январе о тайном обсуждении Трампа со своими сторонниками возможности создать независимую Патриотическую партию. Насколько серьезны его намерения, пока еще не известно.

Также избиратели Республиканской партии заметно радикализировались — 40% консерваторов считают, что партии следует быть более смелой в своей повестке, 34 % хотят, чтобы партия оставалась прежней, а 24 % — за уклон в центризм.

Демократы становятся все более левыми

У Демократов иная ситуация: 34% хотят, чтобы Демократическая партия избрала более левые взгляды, а 25% — за умеренность. Однако внутренние разногласия между между умеренным и либеральным крылом, пока приглушены после победы Джо Байдена на президентских выборах с полным контролем Сената и Палаты представителей.

Опрос Gallup проводился с 21 января по 2 февраля. В нем приняли участие 906 респондентов из 50 штатов, погрешность 4%

Ранее стало известно, что согласно прогнозам Бюджетного управления конгресса США, миллионы американцев останутся без работы из-за COVID-19 в течение следующих 3-4 лет, в связи с указами президента США Джо Байден, которые дают «зеленый свет» потоку трудовых мигрантов.