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15:15   16 Февраля 2021
Происшествия

В телецентр "Останкино" пришло сообщение о "минировании"

В телецентр "Останкино" пришло сообщение о "минировании"

Сотрудники телецентра "Останкино" получили сообщение о "минировании" здания.

Столичные правоохранители проверяют сообщение о "минировании" телевизионного центра в Москве. По предварительным данным, эвакуация сотрудников "Останкино" пока не проводилась.

Однако, по информации ТАСС, из якобы "заминированного" здания все таки начали выводить людей. Предполагается, что в ближайшее время на место инцидента прибудут саперы.

Ранее похожее сообщение поступило в Российский новый университет. Но при проверке здания правоохранители совместно с саперами не обнаружили там взрывных устройств.

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