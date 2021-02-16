15:15 16 Февраля 2021Происшествия
В телецентр "Останкино" пришло сообщение о "минировании"
Сотрудники телецентра "Останкино" получили сообщение о "минировании" здания.
Сотрудники телецентра "Останкино" получили сообщение о "минировании" здания.
Столичные правоохранители проверяют сообщение о "минировании" телевизионного центра в Москве. По предварительным данным, эвакуация сотрудников "Останкино" пока не проводилась.
Однако, по информации ТАСС, из якобы "заминированного" здания все таки начали выводить людей. Предполагается, что в ближайшее время на место инцидента прибудут саперы.
Ранее похожее сообщение поступило в Российский новый университет. Но при проверке здания правоохранители совместно с саперами не обнаружили там взрывных устройств.