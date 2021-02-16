Европейцев прогоняют со льда водоемов с помощью вертолетов

Морозы заставили жителей европейских городов начать покорять замерзшие каналы.

После того, как на Европу неожиданно обрушились заморозки, жители Амстердама впервые за последние несколько лет получили возможность пройтись по замерзшей реке Амстел. Некоторые, впрочем, решили не упускать возможности и прокатиться по каналам на коньках.

Видео с одним из фигуристов опубликовали в социальной сети Twitter. Мужчина в плавках не заметил тонкий лед и провалился в реку, после чего очевидцам пришлось вызволять беднягу из ледяной воды.

На инцидент обратили внимание правительства европейских стран. Британская газета The Guardian сообщает, что власти попросили людей не кататься на коньках по каналам и замерзшим водоемам. Даже там, где лед достаточно толстый, человек может упасть и серьезно пострадать. К примеру, в Берлине посетителей природного катка решили прогнать с помощью вертолета.

Police use a helicopter to disperse families and small children on a frozen lake in Berlin pic.twitter.com/6aORyO2k5D — The Sun (@TheSun) February 15, 2021

«Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предостерег людей от массового катания на коньках, чтобы снизить риск распространения COVID-19 и получения травм, из-за которых отделения неотложной помощи переполнятся. Тем не менее, они были загружены в два раза больше, чем обычно в субботу; люди появлялись со сломанными запястьями и другими травмами, полученными из-за падений на лед, отметили в ассоциации медицинского персонала», — пишет The Guardian.

Подобные катания на льду в Амстердаме и других городах продлятся недолго: синоптики сообщают, что уже к 20 февраля погода в Нидерландах поднимется до 14 градусов Цельсия.