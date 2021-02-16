Европейцев прогоняют со льда водоемов с помощью вертолетов
После того, как на Европу неожиданно обрушились заморозки, жители Амстердама впервые за последние несколько лет получили возможность пройтись по замерзшей реке Амстел. Некоторые, впрочем, решили не упускать возможности и прокатиться по каналам на коньках.
Видео с одним из фигуристов опубликовали в социальной сети Twitter. Мужчина в плавках не заметил тонкий лед и провалился в реку, после чего очевидцам пришлось вызволять беднягу из ледяной воды.
#Amsterdam #ijsnietoveralgoed #keizersgracht pic.twitter.com/mhZAuCQ9x6— Geertje (@ikkomuitdrenthe) February 14, 2021
На инцидент обратили внимание правительства европейских стран. Британская газета The Guardian сообщает, что власти попросили людей не кататься на коньках по каналам и замерзшим водоемам. Даже там, где лед достаточно толстый, человек может упасть и серьезно пострадать. К примеру, в Берлине посетителей природного катка решили прогнать с помощью вертолета.
Police use a helicopter to disperse families and small children on a frozen lake in Berlin pic.twitter.com/6aORyO2k5D— The Sun (@TheSun) February 15, 2021
«Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предостерег людей от массового катания на коньках, чтобы снизить риск распространения COVID-19 и получения травм, из-за которых отделения неотложной помощи переполнятся. Тем не менее, они были загружены в два раза больше, чем обычно в субботу; люди появлялись со сломанными запястьями и другими травмами, полученными из-за падений на лед, отметили в ассоциации медицинского персонала», — пишет The Guardian.
Подобные катания на льду в Амстердаме и других городах продлятся недолго: синоптики сообщают, что уже к 20 февраля погода в Нидерландах поднимется до 14 градусов Цельсия.