Житель Сан-Франциско зашел к себе домой и пропал без вести

Поиски мужчины ведут полицейские и экстрасенсы.

50-летний житель Сан-Франциско пропал без вести в собственной квартире, сообщило издание The Mission local.

9 января Кристофер Войтель зашел в квартиру, после чего никаких вестей о нем не было. Внутри жилого дома и в его округе камеры не зафиксировали передвижений мужчины с того времени. Полицейские, которые осмотрели жилье Войтеля, подтвердили отсутствие следов взлома замка — входная дверь была закрыта изнутри.

По словам родственников и друзей, до исчезновения мужчина вел себя странно: в микроблоге писал об ощущении опасности из-за событий у Капитолия, просил в долг, размышлял о побеге в горы. Кроме того, последние пару лет Войтель был безработным и находился в депрессии.

Знакомые пропавшего отметили, что недавно мужчина познакомился с бездомным, который увлекался сатанизмом и оккультными практиками. За двое суток до пропажи, Войтель приглашал его в гости. А ночью перед исчезновением он написал новому знакомому, чтобы тот не приходил к нему.

Бездомный, ссылаясь на свои экстрасенсорные способности, заявил, что Войтеля якобы застрелили во время ограбления, после завернули в пластик и вынесли из дома.

Семья пропавшего наняла частного детектива, который утверждает, что мужчина из дома так и не выходил.