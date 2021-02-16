Президент Российской Федерации Владимир Путин добился значительных успехов на внешнеполитической арене, сообщили аналитики немецкого издания Neues Deutschland.

Президент Российской Федерации Владимир Путин добился значительных успехов на внешнеполитической арене, сообщили аналитики немецкого издания Neues Deutschland.

Уточняется, что при российском лидере государство полностью восстановило свой суверенитет, а быстрый рост стоимости нефти в 2000-х годах позволил России перейти к экономическому росту и освободиться от внешней финансовой зависимости. Отмечается, что она была характерна для предыдущих лет, пишет "ПолитРоссия".

В начале XXI века Российская Федерация вернула себе статус великой державы. В Германии считают этот факт необходимостью для государства, которое отказалось мириться с фактически единоличным лидерством США. Эксперты сообщили, что во второй половине 2010-х годов страна резко повернула на восток, в частности в сторону Китая. Москва сейчас больше не ориентируется в одном направлении — на Европу, США или КНР, а стремится поддерживать отношения со всеми соседями.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Правительство РФ до 1 марта текущего года должно представить доклад с мерами помощи в поиске работы нетрудоустроенным гражданам страны. Соответствующее поручение дал российский президент Владимир Путин по итогам совещания по экономическим вопросам, пишет телеканал "360".