Боевые модули «Арбалет-ДМ» решат одну из самых актуальных проблем обороны

Армейские подразделения спецназначения и разведки получат бронемашины «Тигр-М», оснащенные боевым модулем «Арбалет-ДМ», способным сбивать беспилотники.

Армейские подразделения спецназначения и разведки получат бронемашины «Тигр-М», оснащенные боевым модулем «Арбалет-ДМ», способным сбивать беспилотники.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на информацию Министерства обороны РФ, в войска Западного и Центрального военных округов новые бронемашины с боевыми модулями «Арбалет –ДМ» поступят уже в 2021 году.

Также сообщается, что испытания бронемашин «Тигр-М» и боевых модулей проходили при участии армейских подразделений спецназа в южных регионах России. Испытания прошли успешно и по их итогам Минобороны приняло решение оснастить новой техникой и другие военные округа страны.

При помощи броневиков, оснащенных «Арбалетом-ДМ», российские военные смогут сбивать беспилотные летательные аппараты не только, стоя на месте, но и находясь в движении. Это стало возможным, благодаря полной стабилизации модуля, оснащенного крупнокалиберным пулеметом калибром 12,7 мм. Автоматически захватывать и сопровождать воздушные цели, в том числе и дроны, боевому модулю «Арбалет-ДМ» помогает встроенное программное обеспечение.

На прошедших в прошлом году в Краснодарском крае военных учениях «Кавказ-2020» военнослужащие подразделений спецназначения, используя БМ «Арбалет ДМ», успешно обнаружили и уничтожили вражеские беспилотники на расстоянии в 1,5 километра.

При этом отмечается, что «Арбалет» способен обнаруживать беспилотники возможного противника на расстоянии до полутора километров в ночное время, а днем с его помощью можно засечь дроны на расстоянии до 2,5 километров.

Как рассказал изданию военный эксперт Владислав Шурыгин, проблема защиты военных подразделений от малых боевых дронов пока окончательно не решена ни в российской армии, ни за рубежом.

«Для переносных зенитных ракетных комплексов они являются слишком мелкой целью, а из обычного стрелкового оружия сбить их можно, только если аппараты находятся на близком расстоянии. Дальность специальных ружей-"антидронов" для глушения каналов связи БЛА тоже ограничена», - сообщил военный эксперт.

Для борьбы с боевыми беспилотниками практичным вариантом как раз является установленный на бронемашину крупнокалиберный пулемет с хорошей оптикой.

Кроме того, автомобили многоцелевого назначения «Тигр-М» хорошо подходят для подразделений разведки и спецназа, так как те часто действуют вдали от зоны прикрытия войсковых систем ПВО, и вести там борьбу как с воздушными, так и с наземными целями. Тем более, что полностью автоматизированный боевой модуль «Арбалет ДМ» может быть использован и для уничтожения легкой бронетехники и пехоты противника.