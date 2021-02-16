Путин рассмотрит вопрос о статусе Комсомольска-на-Амуре

Президент России Владимир Путин заявил, что рассмотрит вопрос о присвоении Комсомольску-на-Амуре звания "Город трудовой доблести".

Президент России Владимир Путин заявил, что рассмотрит вопрос о присвоении Комсомольску-на-Амуре звания "Город трудовой доблести".

Такое заявление российский лидер сделал в ходе встречи с главой Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

По словам Дегтярева, Комсомольск-на-Амуре является промышленным центром всего Дальнего Востока. Кроме того, такое желание изъявили сами жители города, которые подписали соответствующую петицию.