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14:37   16 Февраля 2021
Политика

Путин рассмотрит вопрос о статусе Комсомольска-на-Амуре

Путин рассмотрит вопрос о статусе Комсомольска-на-Амуре

Президент России Владимир Путин заявил, что рассмотрит вопрос о присвоении Комсомольску-на-Амуре звания "Город трудовой доблести".

Такое заявление российский лидер сделал в ходе встречи с главой Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

По словам Дегтярева, Комсомольск-на-Амуре является промышленным центром всего Дальнего Востока. Кроме того, такое желание изъявили сами жители города, которые подписали соответствующую петицию.

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#путин #статус #комсомольск-на-амуре

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