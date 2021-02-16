Губернатор Сипягин опроверг свой переход в Госдуму РФ

Глава Владимирской области Владимир Сипягин прокомментировал слухи о возможном переходе в Госдуму России.

Глава Владимирской области Владимир Сипягин прокомментировал слухи о возможном переходе в Госдуму России.

Согласно тексту сообщения, он не рассматривал возможность сложения полномочий главы региона для перехода в Госдуму РФ.

Ранее стало известно, что Владимир Сипягин попал в список губернаторов, которые могут покинуть свой пост до сентябрьских выборов. Соответствующий доклад опубликовало агентство политических и экономических коммуникаций.