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14:29   16 Февраля 2021
Политика

Губернатор Сипягин опроверг свой переход в Госдуму РФ

Губернатор Сипягин опроверг свой переход в Госдуму РФ

Глава Владимирской области Владимир Сипягин прокомментировал слухи о возможном переходе в Госдуму России.

Согласно тексту сообщения, он не рассматривал возможность сложения полномочий главы региона для перехода в Госдуму РФ.

Ранее стало известно, что Владимир Сипягин попал в список губернаторов, которые могут покинуть свой пост до сентябрьских выборов. Соответствующий доклад опубликовало агентство политических и экономических коммуникаций.

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#госдума #губернатор #владимир сипягин

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