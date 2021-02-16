Знакомый почерк. Франция поддержала флешмоб с фейком о «российских хакерах»

Теперь виртуальных взломщиков из РФ косвенно обвинили во взломе программного обеспечения нескольких французских компаний.

На информационном горизонте Запада вновь замаячили пресловутые «российские хакеры». На этот раз след виртуальных взломщиков из РФ обнаружили в Париже: газета Le Figaro сообщает о многократном взломе системы программного обеспечения Centreon, которая обслуживает крупные компании и даже Министерство юстиции Франции. Данные о вмешательстве предоставило Национальное агентство по безопасности информационных систем (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, Anssi).

«Первые следы взлома, выявленные Anssi, относятся к концу 2017 года. Попытки взлома осуществлялись до 2020 года. Anssi установило, что атака имела "много сходства с предыдущими операциями", которые обычно приписывают российской военной разведке. Но агентство явно не обвиняет Россию, ограничиваясь технической экспертизой взлома. Атрибуция — это политическое решение, которое не может быть сделано только по техническим критериям, так как они могут вводить в заблуждение», — пишет Le Figaro.

При этом специалист по кибербезопасности консалтинговой фирмы Wavestone Жером Биллуа не преминул уточнить, что кибератака подозрительно напоминает «методы работы российской разведки». Никаких подробностей и доказательств ни он, ни авторы Le Figaro не привели. В материале французской газеты также сказано, что злоумышленники были «чрезвычайно сдержаны» и имели опыт в подобных делах.

Представители Centreon узнали о том, что их взломали, из материалов прессы и отчета Anssi. Их программное обеспечение обслуживает авиакомпанию Air France и крупнейшую авиастроительную компанию Европы Airbus, а также телекоммуникационного гиганта Orange и нефтегазовый Total (четвертое место в мире по объему добычи «черного золота»).

Бизнес-игроками таинственные взломщики не ограничились. По данным Le Figaro, под удар также попал французский Минюст, который, в свою очередь, контролирует почти все компьютерные приложения в стране. Эксперты Anssi рассказали, что кибератака затронула «поставщиков IT-услуг». Жером Биллуа нашел сходства со взломом Solar Winds – компании из США, которая пострадала от виртуального вмешательства в декабре 2020 года. Тогда главным подозреваемым также стала Россия.

Профессор Кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Н.Э. Баумана, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов полагает, что Франция решила поддержать тренд на «российских хакеров», который так популярен на Западе. Корни его уходят в США, где победу Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года связывали с действиями киберпреступников из РФ. Теперь эстафету перехватила Европа.

«Если бы работала компьютерная разведка, как она правильно называется, то никакой утечки информации о проведенной специальной операции не было бы. Это просто продолжение той информационной кампании про "российских хакеров", которую мы наблюдаем в последние несколько лет. Сейчас внешнеполитические обстоятельства заставили снова запустить этот механизм, который родил очередной фейк», — подчеркнул эксперт.

Главной причиной, побудившей Францию устроить информационную атаку на Россию, Вехов считает строительство газопровода «Северный поток — 2». Проект «Газпрома» почти закончен, Германия не собирается менять свою позицию под давлением геополитических обстоятельств и даже мнения коллег по НАТО. Большинству европейских стран, подконтрольных Вашингтону, такая непокорность не по нраву, заключил специалист.

Справка ПС

В начале февраля госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон призвал Германию отказаться от российского трубопровода «Северный поток – 2» и прекратить его строительство. Глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст заявил, что остановка проекта «не подлежит обсуждению».

14 декабря 2020 года телеканал France 24, со ссылкой на «людей, знакомых с ходом расследования инцидента», писал, за взломом Solar Winds стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы работающая на российские спецслужбы. Западные СМИ писали, что хакеры работали на Москву и давно следили за внутренним трафиком Национального управления телекоммуникаций и информации США (NTIA — входит в структуру департамента торговли) и департамента казначейства США, которых программным обеспечением снабжала компания Solar Winds.