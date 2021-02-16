Украинка устроила скандал из-за обслуживания на русском языке в кафе Днепра

Пользователи в Facebook обвинили женщину в попытке набрать популярность, устроив провокацию.

Украинка устроила скандал после того, как одном из кафе Днепра официантка отказалась говорить с ней на украинском языке. Свое возмущение Анна Счасная-Гарус выплеснула в Facebook.

В посте украинка поделилась видеозаписью инцидента. Она обратилась к сотруднику кафе с вопросом: «Есть к кофе "тістечко" [пирожное — прим. ред.]?» В ответ девушка услышала фразу от сотрудницы заведения на русском:

«Ничего не понимаю, что такое "тістечко". Я буду лучше учить французский. Днепр — русский город был всегда».

#ДискримінаціяУкраїнціввУкраїні #руССкій_горад?! У кафе Дніпра спитала: "Чи є до кави тістечко ?" У відповідь почула :... Опубликовано Ганной Счасной-Гарус Пятница, 12 февраля 2021 г.

После произошедшего Счасная-Гарус пожаловалась в офис языкового омбудсмена Тараса Креминя. Ответа пока не последовало.

В комментариях под постом русскоязычные граждане обвинили украинку в разжигании скандала. В частности, пользователь Тимур Днепровский обратил внимание, что в европейских цивилизованных странах уже давно утверждены сразу несколько государственных языков:

«Всю жизнь говорили на русском, учились в русскоязычных школах, зачем ты создаешь провокацию?»

Его поддержал комментатор Андрей Зайковский:

«А теперь объясните, зачем вы ходите по магазинам и провоцируете людей? <...> Да человек может не знать украинский, так что его за это теперь казнить? Расстрелять? Повесить?»

Пользователь Вероника Денесюк и вовсе заподозрила девушку в попытке набрать популярность нечестным путем:

«Вы решили таким образом свою социальную сеть сделать популярной, подписчиков собрать, может быть, блогером еще стать, что так привлекаете внимание?»

С 1926 по 2016 год Днепр носил название Днепропетровска. Согласно переписи населения за 2001 год, число русских в городе достигало 23,5 %, причем родным языком русский считался в большинстве районов Днепра — Красногвардейском, Индустриальном, Кировском и других.

С 16 января 2021 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В соответствии с документом на украинский должна перейти вся сфера обслуживания — супермаркеты, интернет-магазины, кофейни, рестораны, банки и аптеки.

Теперь граждане Украины могут перейти на другой язык по обоюдному согласию. Однако первое обращение к клиенту обязательно должно быть на украинском. Фактически закон устанавливает, что с этого момента на обслуживание на русском языке можно жаловаться официально. За подобное нарушение грозит штраф.

Ранее руководство сети супермаркетов Novus в Киеве уволило кассиршу, которая отказалась обслуживать покупателя на украинском языке.