14:11 16 Февраля 2021Политика
Песков не подтвердил связь России с кибератаками на Францию
Россия не связана с хакерами, которые совершили кибератаки на Францию. Об этом сообщили в Кремле.
Россия не связана с хакерами, которые совершили кибератаки на Францию. Об этом сообщили в Кремле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг связь российских хакеров с виртуальными нападениями на французский минюст. Неизвестные ранее совершили ряд кибератак на пользователей компании Centreon, которая предоставляет программное обеспечение.
Представитель Кремля ранее назвал подозрения о причастности РФ к виртуальным нападениям по всему миру "рецидивами оголтелой русофобии".