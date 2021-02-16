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14:11   16 Февраля 2021
Политика

Песков не подтвердил связь России с кибератаками на Францию

Песков не подтвердил связь России с кибератаками на Францию

Россия не связана с хакерами, которые совершили кибератаки на Францию. Об этом сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг связь российских хакеров с виртуальными нападениями на французский минюст. Неизвестные ранее совершили ряд кибератак на пользователей компании Centreon, которая предоставляет программное обеспечение.

Представитель Кремля ранее назвал подозрения о причастности РФ к виртуальным нападениям по всему миру "рецидивами оголтелой русофобии".

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#франция #песков #хакеры

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