14:08 16 Февраля 2021Политика
Дегтярев поблагодарил Путина за оказанное доверие
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Глава региона поблагодарил российского лидера за оказанное доверие и направление в Хабаровский край.
Ранее официальный представитель Кремля анонсировал встречу Дегтярева с Путиным. По его словам, Хабаровский край имеет особое значение. У исполняющего обязанности огромное количество работы, о выполнении которой он и доложит Путину, подытожил Песков.