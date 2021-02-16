Дегтярев поблагодарил Путина за оказанное доверие

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Глава региона поблагодарил российского лидера за оказанное доверие и направление в Хабаровский край.

Ранее официальный представитель Кремля анонсировал встречу Дегтярева с Путиным. По его словам, Хабаровский край имеет особое значение. У исполняющего обязанности огромное количество работы, о выполнении которой он и доложит Путину, подытожил Песков.