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14:08   16 Февраля 2021
Политика

Дегтярев поблагодарил Путина за оказанное доверие

Дегтярев поблагодарил Путина за оказанное доверие

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Глава региона поблагодарил российского лидера за оказанное доверие и направление в Хабаровский край.

Ранее официальный представитель Кремля анонсировал встречу Дегтярева с Путиным. По его словам, Хабаровский край имеет особое значение. У исполняющего обязанности огромное количество работы, о выполнении которой он и доложит Путину, подытожил Песков.

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#путин #песков #дегтярев

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