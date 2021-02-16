Мукасей отреагировал на слухи об изменах Дружининой с Тихоновым

Слухи о романе кинематографиста Светланы Дружининой с актером Вячеславом Тихоновым прокомментировал кинооператор Анатолий Мукасей в эфире передачи "Судьба человека".

Слухи о романе кинематографиста Светланы Дружининой с актером Вячеславом Тихоновым прокомментировал кинооператор Анатолий Мукасей в эфире передачи "Судьба человека".

Мукасей и Дружинина вместе еще со студенческих лет. Поэтому слухи об изменах супруги никак не взволновали известного кинооператора. В эфире передачи на телеканале "Россия-1" он признался, что относится совершенно спокойно к новостям подобного содержания.

О романе стали говорить в 1957 году, после выхода на экраны мелодрамы "Дело было в Пенькове". Дружинина сыграла роль Ларисы Морозовой, а Вячеслав Тихонов ее супруга, тракториста Матвея. По сюжету актерам пришлось целоваться, что и спровоцировало слухи.

Мукасей рассказал, что прекрасно понимает процесс создания кино и умеет отличать реальную жизнь от съемок. Поэтому поцелуй молодой жены его совершенно не смутил.

"Я с детства кинематографист. И я все понимаю про кино. Я снял больше сорока фильмов. Все понимаю изнутри, что происходит на съемочной площадке. Я к этому отношусь абсолютно спокойно, несмотря на то, что в кадре была моя жена", — рассказал кинооператор.

После премьеры фильма слухи о романе актеров дошли до супруги Тихонова, актрисы Нонны Мордюковой. Она приехала на площадку, чтобы лично посмотреть на "разлучницу". Однако, увидев Дружинину рядом с супругом, лишь рассмеялась и уехала.