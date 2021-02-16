НАТО готово к сотрудничеству с Россией

Североатлантический альянс в равной мере готов к партнерству и конфликту с Россией. Об этом заявили в НАТО.

Североатлантический альянс в равной мере готов к партнерству и конфликту с Россией. Об этом заявили в НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг признался, что верит в необходимость направить России "четкий сигнал". Речь идет о конфликте и совместной работе с РФ.

"Если они хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады", — поделился Столтенберг в беседе с испанским изданием El Mundo.

По словам генсека, противоречия между сдерживанием РФ и диалогом с ней отсутствуют. Представитель альянса ранее заявил, что министры обороны стран НАТО обсудят усиление финансирования военной активности границ с Россией. Столтенберг намерен поднять этот вопрос с коллегами 17-18 февраля, передает RT.