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13:48   16 Февраля 2021
Происшествия

Жертвами ДТП с автобусом в Турции стали пять человек

Жертвами ДТП с автобусом в Турции стали пять человек

Страшная авария в районе турецкого города Конья унесла жизни пяти человек. Еще 38 пострадавших доставили в больницу, передает NTV.

Инцидент произошел на трассе Конья — Адана. Из-за скользкого дорожного покрытия с управлением не справился водитель фуры — его машина врезалась в ограждение и опрокинулась.

Проезжавшая мимо легковушка остановилась, ее водитель бросился на помощь к пострадавшему. В этот момент рядом с местом происшествия оказался автобус с пассажирами, который снес припаркованную машину и перевернулся. Пять человек погибли на месте до прибытия медиков, все они были гражданами Турции.

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#дтп #автобус #турция

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