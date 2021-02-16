Жертвами ДТП с автобусом в Турции стали пять человек

Страшная авария в районе турецкого города Конья унесла жизни пяти человек. Еще 38 пострадавших доставили в больницу, передает NTV.

Страшная авария в районе турецкого города Конья унесла жизни пяти человек. Еще 38 пострадавших доставили в больницу, передает NTV.

Инцидент произошел на трассе Конья — Адана. Из-за скользкого дорожного покрытия с управлением не справился водитель фуры — его машина врезалась в ограждение и опрокинулась.

Проезжавшая мимо легковушка остановилась, ее водитель бросился на помощь к пострадавшему. В этот момент рядом с местом происшествия оказался автобус с пассажирами, который снес припаркованную машину и перевернулся. Пять человек погибли на месте до прибытия медиков, все они были гражданами Турции.