Пригожин отреагировал на отказ суда по иску к журналисту Шевченко
Савеловский районный суд Москвы принял решение по делу журналиста Максима Шевченко. Об этом высказался предприниматель Евгений Пригожин.
Бизнесмен прокомментировал отказ столичного суда во взыскании компенсации морального вреда с журналиста по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации. Пресс-служба компании "Конкорд" обнародовала заявление Пригожина. Предприниматель поприветствовал любое решение Савеловского районного суда.
"Есть инстанции для обжалования и возможность добиться своего, но если судебная практика сложится, что оскорблять могут все друг друга, то что же, так тому и быть. Если Максим Шевченко занес денег кому-то, то это свидетельствует о вреде оппозиции в нашей стране, которая еще даже не получив власть уже развращает ее", — констатировал бизнесмен.
Пригожин добавил, что справедливое решение судьи будет свидетельствовать о неангажированности российского суда.
"И "прозападные жополизы" типа Навального сидят справедливо. В любом случае патриоты "в дамках" и это радует. Поздравляю господина Шевченко и жду от него дальнейших поводов подать на него иски", — заключил предприниматель.
Бизнесмен ранее заявил, что встретится с Шевченко в суде только если тот попросит его усыновить. Такой комментарий бизнесмен дал на фоне "требования" журналиста о "явке господина Пригожина".