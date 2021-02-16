Пригожин отреагировал на отказ суда по иску к журналисту Шевченко

Савеловский районный суд Москвы принял решение по делу журналиста Максима Шевченко. Об этом высказался предприниматель Евгений Пригожин.

Савеловский районный суд Москвы принял решение по делу журналиста Максима Шевченко. Об этом высказался предприниматель Евгений Пригожин.

Бизнесмен прокомментировал отказ столичного суда во взыскании компенсации морального вреда с журналиста по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации. Пресс-служба компании "Конкорд" обнародовала заявление Пригожина. Предприниматель поприветствовал любое решение Савеловского районного суда.

"Есть инстанции для обжалования и возможность добиться своего, но если судебная практика сложится, что оскорблять могут все друг друга, то что же, так тому и быть. Если Максим Шевченко занес денег кому-то, то это свидетельствует о вреде оппозиции в нашей стране, которая еще даже не получив власть уже развращает ее", — констатировал бизнесмен.

Пригожин добавил, что справедливое решение судьи будет свидетельствовать о неангажированности российского суда.

"И "прозападные жополизы" типа Навального сидят справедливо. В любом случае патриоты "в дамках" и это радует. Поздравляю господина Шевченко и жду от него дальнейших поводов подать на него иски", — заключил предприниматель.

Бизнесмен ранее заявил, что встретится с Шевченко в суде только если тот попросит его усыновить. Такой комментарий бизнесмен дал на фоне "требования" журналиста о "явке господина Пригожина".