Заслуженная артистка России Лариса Кичанова умерла в 71 год

Актриса Малого театра Лариса Кичанова умерла на 72-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.

Актриса Малого театра Лариса Кичанова умерла на 72-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.

Точную причину смерти заслуженной артистки России пока не называют, однако в театре добавили, что она скончалась не от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией.

Кичанова за годы работы в театре сыграла десятки ролей. Среди них княжна Мстиславская из постановки "Царь Федор Иоаннович", Лизанька из "Достигаев и другие", Татьяна Хрущ ("Любовь Яровая") и многие другие.