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13:33   16 Февраля 2021
Общество

Заслуженная артистка России Лариса Кичанова умерла в 71 год

Заслуженная артистка России Лариса Кичанова умерла в 71 год

Актриса Малого театра Лариса Кичанова умерла на 72-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра. 

Точную причину смерти заслуженной артистки России пока не называют, однако в театре добавили, что она скончалась не от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией.

Кичанова за годы работы в театре сыграла десятки ролей. Среди них княжна Мстиславская из постановки "Царь Федор Иоаннович", Лизанька из "Достигаев и другие", Татьяна Хрущ ("Любовь Яровая") и многие другие.

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#смерть #театр #кичанова

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