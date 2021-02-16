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13:29   16 Февраля 2021
Армия

Дмитрий Песков вступил в ряды Российского военно-исторического общества

Дмитрий Песков вступил в ряды Российского военно-исторического общества

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков стал почетным членом Российского военно-исторического общества (РВИО).

Председатель РВИО Владимир Мединский во вторник лично вручил официальному представителю Кремля удостоверение и значок почетного члена. Церемония состоялась в российской столице в рамках открытия второй очереди "Библиотеки военного историка".

Мединский отметил, что почетные члены общества получают неограниченный и круглосуточный доступ ко всем материалам в книжном клубе РВИО. Песков поблагодарил его за оказанную честь.

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#песков #членство #рвио

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