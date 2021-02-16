Суд не стал менять приговор руководителю "Мемориала" за насилие над ребенком

Суд оставил в силе приговор главе карельского "Мемориала" (иноагент) Юрию Дмитриеву. Ранее его приговорили к 13 годам колонии за сексуальное насилие над ребенком.

Суд оставил в силе приговор главе карельского "Мемориала" (иноагент) Юрию Дмитриеву. Ранее его приговорили к 13 годам колонии за сексуальное насилие над ребенком.

Кассационный суд не удовлетворил жалобу на приговор главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву. Заседание прошло во вторник в Санкт-Петербурге.

Ранее Дмитриеву увеличили срок пребывания в колонии с 3,5 года до 13 лет. При этом мужчину оправдали по нескольким пунктам уголовного дела о сексуальном насилии над ребенком.

По версии следствия, с 2008 по 2015 год Дмитриев неоднократно снимал обнаженную приемную дочь. С 2012 по 2016 год он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. Кроме того, у него в доме была обнаружена часть охотничьего ружья.