13:23 16 Февраля 2021Политика
ЦИК РФ в 2021 году проведет эксперимент по сбору подписей через "Госуслуги"
Электронный сбор подписей на выборах 2021 года будет проходить как минимум в пяти российских регионах, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Электронный сбор подписей на выборах 2021 года будет проходить как минимум в пяти российских регионах, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
По ее словам, в этот список войдут Карелия, Чечня, Курская, Новгородская и Оренбургская области.
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