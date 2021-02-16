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13:23   16 Февраля 2021
Политика

ЦИК РФ в 2021 году проведет эксперимент по сбору подписей через "Госуслуги"

ЦИК РФ в 2021 году проведет эксперимент по сбору подписей через "Госуслуги"

Электронный сбор подписей на выборах 2021 года будет проходить как минимум в пяти российских регионах, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, в этот список войдут Карелия, Чечня, Курская, Новгородская и Оренбургская области.

Новость дополняется.

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#памфилова #цик рф #госуслуги

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