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14:56   16 Февраля 2021
Ближнее зарубежье

Главред: отказ от России окончательно убивает экономику Украины

Главред: отказ от России окончательно убивает экономику Украины

Украина, открыв свои рынки Западу и впустив МВФ, пошла по пути Монголии, и теперь стремительно превращается из государства с сильной промышленностью в пастушескую страну. Такое мнение в материале для издания «Главред» высказал глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

По мнению эксперта, украинские власти убивают экономику своей страны, решив отказаться от традиционных рынков России и стран СНГ, и открывшись при этом Западу с его развитой промышленностью. Ведь Запад не заинтересован в развитии Украины, ему от нее нужно только дешевое сырье и рынок для сбыта собственной продукции.

«Опыт Монголии очень похож на наш. В 1991 году Монголия, которая до этого успешно отстраивала и диверсифицировала свой промышленный сектор, развивая медленно, но уверенно свою экономику, впустила МВФ и открыла свои рынки, — напомнил Скубченко. — Все, как и у нас: минимизация роли государства, "невидимая рука рынка", распродажа активов и выполнение всех прочих требований МВФ».

На то, чтобы деградировать до уровня пастушеской страны Монголии понадобилось всего десять лет. И так происходит с каждой страной, в которую по-хозяйски входит Международный валютный фонд.

Главред: отказ от России окончательно убивает экономику Украины

Вот и исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, ссылаясь на Адама Смита, что нужно закрыть урановый ГОК (горно-обогатительный комбинат). По словам Витренко, Украина может заниматься и сельским хозяйством.

«Но Витренко или плохо читал Смита, или вовсе не понял, о чем Смит писал, или просто для важности его имя назвал, — отмечает автор материала. — Дело в том, что открытый рынок, по Смиту, необходим для развитых экономик, и очень губителен для экономик развивающихся».

В условиях равных возможностей сильная промышленность всегда уничтожит промышленность слабую или развивающуюся. Метрополии, которой по отношению к Украине является МВФ, нужно от колонии только сырье, чтобы дать работу собственной промышленности, а потом продать колонии ее же сырье, но уже как товары с добавленной стоимостью.

Главред: отказ от России окончательно убивает экономику Украины

Таким образом дешевое сырье выгодно именно развитой промышленности, но это не выгодно Украине. Украине необходимо понять, что ей, чтобы разбогатеть, нужно не выполнять требования богатых стран, а повторять за ними их путь в период развития.

«Хотя, возможно Витренко это и говорил от имени тех, чьи интересы он представляет, а не в интересах Украины. — подчеркнул Скубченко. — Потому что богатые страны знают, что единственный мультипликатор в экономике — это создание добавленной стоимости, а это — обрабатывающая промышленность. И эту промышленность надо развивать, защищая свои рынки и воюя за рынки внешние».

Однако, Украина действует совершенно наоборот, отказывается от емких рынков России и постсоветских стран, куда она традиционно поставляла свою продукцию, которая не нужна больше ни на каких внешних рынках, и при этом открывает собственные рынок для западной промышленности. Таким образом украинские власти убивают свою и так слабую и неконкурентную экономику, заключил эксперт.

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