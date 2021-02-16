Главред: отказ от России окончательно убивает экономику Украины

Для того, чтобы разбогатеть, Украине нужно не выполнять требования МВФ, а копировать действия богатых стран в период их развития.

Украина, открыв свои рынки Западу и впустив МВФ, пошла по пути Монголии, и теперь стремительно превращается из государства с сильной промышленностью в пастушескую страну. Такое мнение в материале для издания «Главред» высказал глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

По мнению эксперта, украинские власти убивают экономику своей страны, решив отказаться от традиционных рынков России и стран СНГ, и открывшись при этом Западу с его развитой промышленностью. Ведь Запад не заинтересован в развитии Украины, ему от нее нужно только дешевое сырье и рынок для сбыта собственной продукции.

«Опыт Монголии очень похож на наш. В 1991 году Монголия, которая до этого успешно отстраивала и диверсифицировала свой промышленный сектор, развивая медленно, но уверенно свою экономику, впустила МВФ и открыла свои рынки, — напомнил Скубченко. — Все, как и у нас: минимизация роли государства, "невидимая рука рынка", распродажа активов и выполнение всех прочих требований МВФ».

На то, чтобы деградировать до уровня пастушеской страны Монголии понадобилось всего десять лет. И так происходит с каждой страной, в которую по-хозяйски входит Международный валютный фонд.

Вот и исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, ссылаясь на Адама Смита, что нужно закрыть урановый ГОК (горно-обогатительный комбинат). По словам Витренко, Украина может заниматься и сельским хозяйством.

«Но Витренко или плохо читал Смита, или вовсе не понял, о чем Смит писал, или просто для важности его имя назвал, — отмечает автор материала. — Дело в том, что открытый рынок, по Смиту, необходим для развитых экономик, и очень губителен для экономик развивающихся».

В условиях равных возможностей сильная промышленность всегда уничтожит промышленность слабую или развивающуюся. Метрополии, которой по отношению к Украине является МВФ, нужно от колонии только сырье, чтобы дать работу собственной промышленности, а потом продать колонии ее же сырье, но уже как товары с добавленной стоимостью.

Таким образом дешевое сырье выгодно именно развитой промышленности, но это не выгодно Украине. Украине необходимо понять, что ей, чтобы разбогатеть, нужно не выполнять требования богатых стран, а повторять за ними их путь в период развития.

«Хотя, возможно Витренко это и говорил от имени тех, чьи интересы он представляет, а не в интересах Украины. — подчеркнул Скубченко. — Потому что богатые страны знают, что единственный мультипликатор в экономике — это создание добавленной стоимости, а это — обрабатывающая промышленность. И эту промышленность надо развивать, защищая свои рынки и воюя за рынки внешние».

Однако, Украина действует совершенно наоборот, отказывается от емких рынков России и постсоветских стран, куда она традиционно поставляла свою продукцию, которая не нужна больше ни на каких внешних рынках, и при этом открывает собственные рынок для западной промышленности. Таким образом украинские власти убивают свою и так слабую и неконкурентную экономику, заключил эксперт.