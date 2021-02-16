Деменция вызвана нарушением эластичности сосудистой стенки. Врач-невролог Виктор Шахнович объяснил, как уберечься от этого заболевания.

Деменция вызвана нарушением эластичности сосудистой стенки. Врач-невролог Виктор Шахнович объяснил, как уберечься от этого заболевания.

Человек должен следить за состоянием эластичности своих сосудов. Необходимо сдавать специальные анализы, и если произошли изменения, обязательно нужно обратиться к врачу, передает телеканал "360".

Сосуды начинают стареть уже с 14 лет, хоть организм еще развивается, уточнил специалист. Врач рассказал, что не болезнь Альцгеймера опасна, а деменция. Он предупредил, что нестабильное артериальное давление и забывчивость, когда человек не помнит, куда положил тот или иной предмет, — это симптомы, на которые нужно обратить внимание и прибегнуть к помощи специалистов.