Госдума запретила высаживать из транспорта детей-безбилетников

Закон, разработанный Минтрансом РФ, был принят в третьем, окончательном чтении.

Госдума РФ 16 февраля в третьем, окончательном, чтении приняла закон, запрещающий высаживать из автобусов и электричек детей-безбилетников.

Соответствующий законопроект был разработан Минтрансом РФ. Изменения внесут в статью 20 федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

«Мы считаем, оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге — недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По законодательству лицо, которое отказалось от оплаты проезда, обязано покинуть транспортное средство при ближайшем остановочном пункте. Однако такая обязанность не распространяется на тех, кто не достиг возраста 16 лет и следует без сопровождения взрослого.

Кроме того, при проезде по именному билету пассажир будет обязан предъявить по требованию представителей перевозчика или должностных лиц документ, удостоверяющий его личность. А на детей до 14 лет — свидетельства о рождении, на основании которого оформлен именной билет.