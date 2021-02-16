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14:49   16 Февраля 2021
Весь мир

«Самое враждебное» государство по отношению к России хочет продолжить диалог

«Самое враждебное» государство по отношению к России хочет продолжить диалог

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил за продолжение диалога с Россией. По его словам, во взаимоотношениях между двумя государствами есть вопросы, требующие решения. Об этом он заявил литовскому телеканалу TV-3.

«Даже в таких условиях, как сейчас, диалог с Россией необходимо продолжать. Есть много вопросов, которые надо решать, и это можно делать необязательно на самом высоком политическом уровне», — выразил мнение президент Литвы.

«Самое враждебное» государство по отношению к России хочет продолжать диалог

В пример Науседа привел случай с вручением ему верительных грамот российским послом Алексеем Исаковым. На встрече политики обсудили вопросы развития двусторонних отношений и их перспективы.

«Наша встреча продолжалась 45 минут. Состоялся интересный разговор. Нечасто президент отводит столько времени беседе с послом зарубежной страны», — обратил внимание литовский лидер.

Вместе с тем Вильнюс не будет отказываться от принципиальных установок государства во внешнеполитическом курсе, констатировал Науседа. Он напомнил про конфликт на Украине, а также случай с российским блогером Алексеем Навальным.

До этого диалог с Литвой прокомментировал президент России Владимир Путин. По его словам, Москва готова сотрудничать с Вильнюсом на принципах добрососедства. Глава государства добавил, что российская сторона хотела бы видеть схожий подход от литовских коллег.

«Самое враждебное» государство по отношению к России хочет продолжать диалог

Ранее в беседе с «Политикой Сегодня» президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич назвал Литву "самым враждебным» государством по отношению к России. По его словам, какого-либо интереса в том, чтобы поддерживать связь с Вильнюсом, на данный момент нет.

Так собеседник издания отреагировал на требование экс-спикера Сейма Литвы Витаутаса Ландсбергиса взыскать с Москвы долг в 800 млрд рублей за ущерб от «советской оккупации».

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